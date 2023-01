Congresso Pd | Andrea Orlando sosterrà Schlein - INSIDE I Dem tra l' incubo-sondaggi e la scommessa su Majorino

AGI - Agenzia Italia

Con Orfini ci separiamo al, ma dal giorno dopo le primarie lavoreremo insieme per ... Nella nuova mappa delle alleanze, alla voce indecisi restano solo due big:Orlando e Brando Benifei ...29 maggio " È a Bari per la conclusione del xxiveucaristico nazionale sul tema 'Senza la ... 8 febbraio " All'udienza ricorda donSantoro, ucciso in Turchia. 11 febbraio " Nella ... Il Qatargate irrompe nel congresso del Pd, che sospende Andrea Cozzolino Il progetto suona più o meno così: portare il PD a sinistra con l’elezione di Elly “la passionaria”, tentare di costruire un nuovo PdS ...(AGI - I candidati sono tutti in campo, ma le incognite che gravano sul congresso del Partito Democratico non accennano a diminuire. Perchè sciolta la riserva di Gianni Cuperlo, rimane da capire in qu ...