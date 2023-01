Concerto per la pace su Canale 5 | gli ospiti del “Natale in Vaticano”

(Di domenica 1 gennaio 2023) Per la sua trentesima edizione, ildiincambia nome inper la. In onda questa sera, domenica 1° gennaio 2023, alle 21:15 su5, l’evento registrato in Auditorium Conciliazione a Roma vuole essere vicino alla popolazione ucraina, unendo -come sempre fatto- spettacolo e solidarietà. Alla conduzione anche di questa edizione, Federica Panicucci. Glidiper laSul palco si alterneranno numerosi artisti, come José Carreras, Amy Lee di Evanescence, Gigi D’Alessio, Fiorella Mannoia, Cristina D’Avena, Orietta Berti, Aka 7even, Hevia, Neri Marcorè, Darin e Kayma. Gli artisti saranno accompagnati dall’Orchestra Italiana del Cinema, diretta dal Maestro Adriano Pennino. Saranno ...

TGCOM

Presepi, pastori e zampognari' con Fabio Rinaudo Trio ina Varazze Interessante e partecipata visita guidata alle antiche mura di Varazze En plein a Varazzeilpro Giada ...Presepi, pastori e zampognari' con Fabio Rinaudo Trio ina Varazze Il Presepe allestito nella chiesa di San Domenico si ispira alla Legenda Aurea En plein a Varazzeilpro Giada ... Su Canale 5 si inizia l'anno con il "Concerto per la pace" condotto da Federica Panicucci Per la sua trentesima edizione, il Concerto di Natale in Vaticano cambia nome in Concerto per la pace. In onda questa sera, domenica 1° gennaio 2023, alle 21:15 su Canale 5, l’evento registrato in Aud ...È di quattro persone il bilancio dei feriti nel Salernitano per i botti di fine anno. Non si sono registrati problemi di ordine pubblico in piazza Amendola a Salerno dove, secondo la Questura, circa 8 ...