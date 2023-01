Concerto per la Pace | Stasera 1° Gennaio in prima serata su Canale 5

TGCOM

I fondi, stanziati dal ministerola Disabilità incon quello dell'Economia e del Lavoro, ammontano a circa due milioni e cinquecentomila euro complessividue annualità....Fenice hanno omaggiato la figura di Benedetto XVI in apertura della diretta su Rai 1 del... gli orchestrali e tutto il pubblico sono rimasti in silenzio, osservando un minuto di ricordo... Su Canale 5 Concerto per la pace condotto da Federica Panicucci Federica Panicucci presenta il Concerto per la Pace in Vaticano su Canale 5: ecco i cantanti e gli ospiti della serata.Concerto per la Pace: scaletta e cantanti dell'evento in onda stasera, domenica 1 gennaio 2023, su Canale 5. Tutte le informazioni ...