Concerto per la pace con Federica Panicucci su Canale 5 | gli ospiti di Natale in Vaticano

(Di domenica 1 gennaio 2023) Stasera in TV ilper laconsu5, nei panni di conduttrice della serata. Il tradizionalediintorna in TV ma va in onda nella prima notte dell’anno e cambia nome. Tanti glisul palco: Amy Lee degli Evanescence, Gigi D’Alessio, Josè Carreras, Cristina D’Avena, Darin, Hevia, Jimmy Sax, Kayma, Orietta Berti, Vincent Bohanan & Sound of Victory Gospel Choir, e tanti altri. Partecipano, invece, Bianca Guaccero, Elena Sofia Ricci, Leo Gullotta, Marcell Jacobs, Neri Marcorè e Chiara Vingione. L'articolo proviene da Optimagazine: ultime news, video e notizie italiane e dal mondo.

La Gazzetta dello Sport

Vero che i rossoneri sono secondi in classifica però il salto, senza offesanessuno, è davvero clamoroso. Come se da undi Vasco Rossi o dei Rolling Stones, si dovesse passare a un'altra ...Ecco la scaletta della serata e gli ospiti invitatiildi Natalela pace. leggi anche Podcast da ascoltare nel 2023: quali sono, come farlo gratisdi Natale: la scaletta dei ... Concerto per la Pace: tutti i protagonisti dell'evento in Vaticano in onda stasera su Canale 5 Tre, due, uno... Tutto pronto per il countdown della mezzanotte. A Roma si torna a festeggiare in strada, di nuovo senza restrizioni e misure anti-Covid e per questo c'è molta apprensione tra chi… Leg ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Per quanto riguarda la ...