Concerto Capodanno Venezia 2023 | orario e diretta tv streaming

(Di domenica 1 gennaio 2023) Cresce l’attesa per ildidi, giunto alla ventesima edizione. Domenica 1 gennaio a dirigere il tutto sarà Daniel Harding, alla guida dell’orchestra e del coro del teatro La Fenice. Fra i solisti due talenti d’eccezione, il soprano Federica Lombardi e il tenore Freddie De Tommaso. Il programma musicale sarà come sempre diviso in due parti. La prima esclusivamente orchestrale e la seconda dedicata al melodramma. Proprio quest’ultima parte del programma sarà trasmessa intelevisiva da Rai1 alle ore 12.20 del giorno di, domenica 1 gennaio, e sarà poi riproposta in differita su Rai5 alle ore 18.45. Il, in programma in quattro repliche giovedì 29 dicembre 2022 ore 20, venerdì 30 dicembre alle ore 17, sabato 31 ...

ROMA - In oltre 40mila hanno preso parte aldi2023 al Circo Massimo. Romani, turisti e giovani hanno partecipato a 'Restarts' e affollato il cuore della Capitale per salutare l'arrivo del nuovo anno con Franco 126, Eloide, ...di2023: la diretta da Vienna Rai 2 e Rai 5 trasmettono ildi2023 dalla sala dorata del Musikverein. Una orchestra mitica come i Wiener Philharmoniker con un ...Il Capodanno a Roma si apre con il concerto a Circo Massimo. In 40mila hanno salutato il 2023. Sul palco anche Madame, dopo le polemiche ...