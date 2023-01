Con la sua Ferrari travolge quattro automobili parcheggiate e scappa via

(Di domenica 1 gennaio 2023) Con unaè andata a sbattere controauto in sosta provocando forti danni e poi èto abbandonando il mezzo. E' accaduto in via Paisiello a Firenze nel corso dell'ultima notte dell'...

Avvenire

... il figlio di Martina, sorella di Stefano, entrambi nati dalla relazione del conduttoreDiane ... tanto che sui social per zittire le malelingue ha dichiarato chenuora Candice le manda le foto ...Chiaro sostenitore di questa tecnologia e dellafutura applicazione nel mondo tradizionale, collaborail canale YouTube DeFi Talks. Federico Chironi é un 23enne trader e DeFi enthusiast, ... L'Ucraina piange Benedetto XVI: vicino con la preghiera al popolo martoriato Paola Egonu continua ad infiammare i social con i suoi scatti: questa volta ha puntato su un look a tutto latex da .... Durante la serata ha sfoggiato un look all'insegna del latex che ha lasciato tut ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.57 Per questa prima tappa della Dakar è tutto. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata! 16.45 CAMION – Il primo equipaggio ...