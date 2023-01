Con la Ferrari travolge quattro automobili parcheggiate e scappa via

(Di domenica 1 gennaio 2023) Con unaè andata a sbattere controauto in sosta provocando forti danni e poi èto abbandonando il mezzo. E' accaduto in via Paisiello a Firenze nel corso dell'ultima notte dell'...

Durante la notte di Capodanno ha danneggiato quattro auto andandoci a sbattere con una Ferrari e poi è scappato, ma è stato rintracciato dalla Polizia municipale poche ore dopo e multato. L'uomo è il ...