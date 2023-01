Con il nuovo anno arrivano le prime sneakers 2023 | tutte bellissime | tutte da avere subito

Leggi su gqitalia

(Di domenica 1 gennaio 2023) Come dare al meglio il calcio di inizio alse non con i prossimi drop didi gennaio? Perché - come si suol dire - chi ben comincia è a metà dell’opera: abbiamo dunque selezionato quattro categorie di scarpe da ginnastica uomo che dominerle scene per tutto il mese, su cui puntarelo sguardo e le intenzioni. Si tratta dibianche come la neve oppure scure come la notte, di modelli dialte dalla vocazione fortemente invernale, così come di modelli di scarpe running ultra colorate per poter sfrecciare a tutta velocità verso i nuovi top moments del. Scegliere sarà dura quanto lo sarà aspettare con pazienza la data esatta di uscita. Intanto, per prendere appunti e segnare già ...