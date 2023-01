Cominciare l' anno col piede giusto Cinque abitudini nuove da adottare

(Di domenica 1 gennaio 2023) Con l'arrivo del nuovo, i buoni propositi non mancano mai. Ecco quali sonoche aiutano a vivere serenamente e in salute. I consigli dell'esperta: "Prendere la vita con leggerezza"

ilgazzettino.it

Tanto persappiate che dal 17 maggio non avrete immani sostegni planetari quindi vi ... Questo é undi mutazioni: quindi non fate i testoni e vedrete che si sistemeranno tante faccende! ......dell'inflazione sull'economia dovrebbead allentarsi nel corso del 2023, per poi assestarsi definitivamente nel 2024. Stando agli ultimi dati dalla Commissione UE, però, il prossimol'... Auguri di Capodanno 2023, le migliori frasi da dedicare per l'anno nuovo Contenuta in Io Narciso Io (1977), Il Gioco del Cavallo a Dondolo è un piccolo e macabro gioiello firmato Roberto De Simone.Tra cui una storia romantica adolescenziale in stile anni Ottanta, una commedia assurda già acclamata dalla critica e il racconto di una rinascita ...