(Di domenica 1 gennaio 2023)unin, la commedia di Riccardo Milani con Paola Cortellesi e Antonio Albanese, arriva suinda1 gennaio 2023.unin, la commedia di Riccardo Milani con Paola Cortellesi e Antonio Albanese, arriva su Amazoninda1 gennaio 2023 per tutti gli utenti abbonati al servizio. Giovanni (Antonio Albanese), la teoria. Intellettuale impegnato e profeta dell'integrazione sociale vive nel centro storico di Roma. Monica (Paola Cortellesi), la pratica. Ex cassiera del supermercato, con l'integrazione ha a che fare tutti i giorni nella periferia dove vive. Non si ...

Movieplayer

...suore francescane dove aveva trovato ricovero - con gli anziani poveri palestinesi - anche un... Solo che l'allora porporato tedesco amava assai i gatti,tutti abbiamo saputo molti anni dopo, ...È l'ora della scrittura, in compagnia delpersiano Artù. Leggi anche › Indifferenti Macché: i gatti ci ascoltano. Soprattutto se li trattiamo... bambini ore 16 'Accendo una candela ... Come un gatto in tangenziale, su Prime Video in streaming da oggi Come un gatto in tangenziale, la commedia di Riccardo Milani con Paola Cortellesi e Antonio Albanese, arriva su Prime Video in streaming da oggi 1 gennaio 2023.Fa impazzire il web il video di una dolce cucciola di gatto che tenta di salire su un’amaca per il riposino: il risultato dell’impresa è visibile nel filmato. I cuccioli di qualsiasi specie, nei primi ...