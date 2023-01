Colpito da un petardo alla testa | grave 80enne in Salento

Agenzia ANSA

C'è chi ha perso un dito della mano per aver raccolto un botto in strada e chi affacciato al balcone, questa almeno la versione ufficiale, è statoal volto da un. Un ragazzino, invece,...Un 80enne è statoalla testa ieri sera da une ora è ricoverato all'ospedale Vito Fazzi di Lecce per emorragia cerebrale. L'uomo è stato operato e ora è in prognosi riservata. A Gallipoli un 53enne è ... Botti: a Napoli uomo affacciato al balcone colpito da petardo Molti i feriti da petardo usato in modo in cosciente o maldestro: una mano amputata, dita spappolate, ustioni di vario tipo e perfino ferite da colpi di arma da fuoco Anche questo Capodanno è stato se ...E’ stata una lunga notte per i vigili del fuoco di Palermo impegnati in decine di interventi nelle zone periferiche per incendi ai cassonetti di rifiuti. Questa volta, al contrario dei recenti precede ...