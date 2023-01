Colpi di pistola | botti e petardi Un bimbo di 10 anni perde una mano

MilanoToday.it

... che dovrebbe però essere avvenuto all'interno di un locale, dove un cliente, di origine marocchina, è stato raggiunto a un braccio da un colpo di. L'uomo è stato trasportato in codice giallo ...... da Roma a Milano: l'Italia accoglie il 2023 - - > leggi dopo - - > ingrandisci slideshow IN PIENO CENTRO Afragola (Napoli), 37enne ucciso adila prima pagina Morte Ratzinger, edizione ... Rissa da far west in metro: esplosi colpi di pistola Mercoledì pomeriggio i Carabinieri del Nor della Compagnia di San Vito dei Normanni, nel corso di mirati servizi finalizzati al contrasto dei reati in materia di armi e di ...È successo ieri sera a San Demetrio Corone. Sul posto i carabinieri che hanno subito individuato e fermato il ragazzo che ora si trova rinchiuso nel carcere di Castrovillari. La vittima trasferita a C ...