Agenzia ANSA

Il governo colombiano ha concordato un cessate il fuoco di sei mesi con i cinque principali gruppi armati che operano nel Paese: lo ha annunciato il presidente Gustavo Petro alla vigilia di Capodanno. ...Il presidente della, Gustavo Petro, ha annunciato che il suo governo ha raggiunto unper un cessate il fuoco bilaterale con almeno cinque gruppi armati irregolari che entra in vigore oggi 1° gennaio fino ... Colombia: accordo cessate il fuoco con guerriglieri dell'Eln ... Il presidente della Colombia, Gustavo Petro, ha annunciato che il suo governo ha raggiunto un accordo per un cessate il fuoco bilaterale con almeno cinque gruppi armati irregolari che entra in vigore ...Il governo colombiano ha concordato un cessate il fuoco di sei mesi con i cinque principali gruppi armati che operano nel Paese: lo ha annunciato il presidente Gustavo Petro alla vigilia di Capodanno.