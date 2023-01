Classifica Tour de Ski 2023 | Klaebo a caccia del tris | Pellegrino secondo

(Di domenica 1 gennaio 2023)DE SKI MASCHILEJohannes Hoesflot NOR 27:492Federico ITA +0:10 3 GOLBERG Paal NOR +0:10 4 KRUEGER Simen Hegstad NOR +0:28 5 SKAR Sindre Bjoernestad NOR +0:29 6 NYENGET Martin Loewstroem NOR +0:33 7 POROMAA William SWE +0:33 8 NOVAK Michal CZE +0:34 9 HOLUND Hans Christer NOR +0:34 10 TOENSETH Didrik NOR +0:3518 DE FABIANI Francesco ITA +1:1328 NOECKLER Dietmar ITA +1:3642 MOCELLINI Simone ITA +2:0147 BARP Elia ITA +2:0649 VENTURA Paolo ITA +2:0760 TICCO Giovanni ITA +2:3064 ABRAM Mikael ITA +2:3867 SALVADORI Giandomenico ITA +2:3974 GRAZ Davide ITA +2:54 Foto: LaPresse

OA Sport

In classifica provvisoria dopo 2 tappe di Tour de Ski, Klaebo guida con 10" di vantaggio sulla coppia salita sul podio. In Val Mustair trionfa ancora Klaebo, Fede al fotofinish dietro a Golberg: "Dedico questi risultati a mio figlio Alexis"