Civitavecchia | prorogata “sine die” l’ordinanza anti-vetro

(Di domenica 1 gennaio 2023)– Dando seguito al progetto “Capodanno sicuro”, avviato con-botti”, che proibisce “accensione e lancio di petardi, razzi, mortaretti, materiale esplodente, fuochi d’artificio cui consegua deflagrazione, oltre a qualunque altro materiale che provochi detonazione”, il sindaco diErnesto Tedesco ha deciso di prorogare “die” (“fino a nuova e diversa disposizione”)”, che contiene anche numerose prescrizioni relative al corretto svolgimento delle attività commerciali connesse allo svago dei propri clienti e in particolare dei giovani, nei tradizionali luoghi di ritrovo della città. È bene ricordare che il provvedimento è rivolto ai titolari o gestori di attività commerciali in sede ...

