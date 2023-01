Ciclismo | si ritira il belga Sander Armée | una vittoria di tappa alla Vuelta per lui

(Di domenica 1 gennaio 2023) La stagione sta per iniziare, quello di ieri è stato l’ultimo giorno da professionista per il. Ultima stagioneCofidis per il classe 1985 che in carriera ha agguantato due vittorie, con la perla arrivatadi Spagna del 2017. Ieri l’annuncio definitivo: “Ultimo giorno da professionista. Da gennaio la mia carriera sarà diversa. Sono eccitato per la sfida che mi attende. Durante tutti questi anni è stato fantastico conoscere tante persone e culture nuove e farmi degli amici. Graziemia famiglia, ai miei amici e ai fans che mi hanno supportato nella mia carriera ciclistica”. E in chiusura: “Un ringraziamento specialemia fidanzata Julie, ai bambini Nelson e Mona, all’allenatore Ronny, i miei genitori e mia ...

OA Sport

