Ciclismo | Sander Armée annuncia il ritiro

(Di domenica 1 gennaio 2023)hato ildalle piste. “Ultimo giorno da professionista. Da gennaio la mia carriera sarà diversa. Sono eccitato per la sfida che mi attende – ha detto il belga, vincitore di una tappa alla Vuelta di Spagna nel 2017 –. Durante tutti questi anni è stato fantastico conoscere tante persone e culture nuove e farmi degli amici. Grazie alla mia famiglia, ai miei amici e ai fans che mi hanno supportato nella mia carriera ciclistica”. “Un ringraziamento speciale alla mia fidanzata Julie, ai bambini Nelson e Mona, all’allenatore Ronny, i miei genitori e mia sorella – conclude-. Voglio anche ringraziare tutte le squadre con cui ho avuto la possibilità di correre. Continuerò a tifare per voi e per ilin generale”. SportFace.

Si tratta di Sander Armée, Tom Bohli, Szymon Sajnok e Kenneth Vanbilsen, tutti alla ricerca di una ... diversi altri corridori italiani sono stati protagonisti del mercato del ciclismo nelle ultime ore. Ciclismo: si ritira il belga Sander Armée, una vittoria di tappa alla Vuelta per lui La stagione sta per iniziare, quello di ieri è stato l'ultimo giorno da professionista per il belga Sander Armée. Ultima stagione alla Cofidis per il classe 1985 che in carriera ha agguantato due vitt ...