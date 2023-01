Ciclismo | i corridori italiani ancora disoccupati Spicca Domenico Pozzovivo

Leggi su oasport

(Di domenica 1 gennaio 2023) La nuova stagione ciclistica è alle porte ma sonodiversi i professionisti rimasti senza contratto per il 2023. Alcunisono infatti rimasti a piedi e stanno cercando un accordo in extremis per restare in gruppo nell’ormai imminente annata agonistica. Emergono anche alcuni, tra cuisenza dubbio. Il 40enne ha disputato l’ultima stagione con la Intermarché-Wanty-Gobert, squadra che milita nel World Tour. Il lucano, che ha chiuso il Giro d’Italia in top-5 in due occasioni, ha disputato un’annata agonistica interessante, con l’ottavo posto alla Corsa Rosa e la terza piazza al Giro dell’Emilia. Il ciclista vorrebbe proseguire la propria carriera, sentendosiin grande forma, ma non riesce a trovare un accordo con la ...