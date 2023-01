Ci sono applicazioni che utilizzano i dati della Nasa | altre dedicate a stelle e celeb Nove italiani su dieci si fidano dell’astrologia | e la tecnologia schiude nuove possibilità Che siano gli oroscopi i migliori amici di una ragazza?

Leggi su iodonna

(Di domenica 1 gennaio 2023) Ariete è basico, impossibilitato a cogliere sfumature come la galanteria o l’igiene. Il maschio dei Gemelli è la gioia degli analisti: ha talmente tante personalità che per litigare fanno una riunione di condominio. Al confronto con l’uomo del Cancro, Edipo era una personcina equilibrata. Il Toro non chiede e decide anche per voi: indovinate un po’ di che segno era Hitler? Il Vergine è abitudinario, apparentemente mite, ma ossessionato dai dettagli: Psycho è dietro l’angolo. Affermare che il Sagittario sia poco fedele è un po’ come dire che Hiroshima ha fatto “qualche” vittima… Questele convinzioni di Alice Bassi, (protagonista del romanzo di Silvia Zucca eserie Netflix Guida Astrologica per cuori infranti) che decide di farsi guidare dall’astrologia, tra ascendenti, transiti e compatibilità astrali non solo in amore. Quando scopre che il ...