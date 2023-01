Chiedilo a Zona Wrestling #644

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 1 gennaio 2023) Buona domenica a tutti amici die buon anno! Il 2023 è iniziato e speriamo sia un anno prospero e migliore di quello precedente. Ilnon si ferma e noi neppure. Eccoci qui con una nuova, seppur ancora ridotta a causa del grosso lavoro degli Award, edizione del, la numero 644. Da Giovanni “GiovY2JPitz” Pitzalis, buona lettura a tutti. i i Da Michele: Buongiorno Giovi e buone feste. Ecco le mie domande. GiovY2JPitz: Ciao e altrettanto. 1) Ci sono alcuni Wrestler della AEW usati come Jobber fissi, come JD Drake e Anthony Henry, dei quali non ho capito se hanno un contratto fisso con la federazione oppure appaiono “a gettone”, come successo in passato con Jeff Cobb e John Morrison. Ho anche guardato sul sito ufficiale della AEW e i ...