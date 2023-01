Chiara Teocchi nuovo acquisto della KTM Protek Telesystem

(Di domenica 1 gennaio 2023) Anno, squadra nuova. Il primo giorno di gennaio è tipicamente dedicato alle presentazioni nel mondo del ciclismo in tutte le sue discipline e così è stato anche per la biker. Dopo due stagioni passate con indosso la casaccaTrinity Racing, la bergamasca ha ufficializzato il suo L'articolo proviene da Blog Ciclismo.

365mountainbike

Alle spalle dell'atleta francese, la svizzera Sina Frei e, ottima medaglia di bronzo. La gara di Barbara A distanza di un paio di giorni dalla competizione iridata, Barbara ...Andreas Stokbro (Dan) a 2'43' Il podio della prova femminile: da sinistra la tedesca Frei, la francese Ferrand Prevot e l'azzurra. Bettini Donne Nella prova femminile successo per la ... Chiara Teocchi al KTM Protek Elettrosystem nel 2023 Un ritorno in patria. Chiara Teocchi porta la sua esperienza e la sua professionalità al servizio del Team brianzolo KTM PROTEK ELETTROSYSTEM, L’atleta Elite, ha vestito 4 volte la maglia di Campiones ...Un ritorno in patria. Chiara Teocchi porta la sua esperienza e la sua professionalità al servizio del Team brianzolo KTM Protek Elettrosystem, L’atl ...