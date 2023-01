Chiara | Giulia | Filippo e Ilary Elettra | chi sono i primi nati del 2023

(Di domenica 1 gennaio 2023), inelin Italia. Le due femminuccevenute al mondo entrambe a mezzanotte esatta, un secondo dopo il maschietto, nelle tre sale parto della clinica Santa Famiglia a Roma, unica mono specialistica in ginecologia e ostetricia in Italia. A mezzanotte nasce, 2,645 kg di peso, terzogenita, con parto cesareo, e nello stesso istante con parto spontaneo,3,4 kg, secondogenita, e un secondo dopo, 3,150 kg, secondogenito, sempre con parto spontaneo. Mamma Giovanna e papà Claudio accolgono l’arrivo dicome il regalo più bello per la sua mamma che proprio il 1 gennaio festeggia il suo 43esimo compleanno. I piccoli e le loro mamme stanno ...

Fiocco azzurro per mamma e papà Andrea che vedono alla luce Filippo. Negli stessi istanti, mamma Giovanna e papà Claudio accolgono l'arrivo di come il regalo più bello per la sua mamma ... Le tre nascite in contemporanea di e Filippo segnano forse l'inizio di un trend della natalità nuovamente in ascesa Questo il mio augurio più grande per il Paese. Siamo molto felici ... Capodanno, i primi nati del 2023 sono Chiara, Giulia e Filippo a Roma. I genitori festeggiano insieme all'equipe medica della storica Clinica Santa Famiglia. L'augurio della direttrice: "Forse l'inizio di un trend della natalità nuovamente in ascesa"