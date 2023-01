Chiara e Filippo sono i primi nati nel 2023 in Italia

(Di domenica 1 gennaio 2023) Roma, 1 gen. (Adnkronos) -nascono entrambi a mezzanotte in punto nelle sale parto della Clinica Santa Famiglia a Roma. Un trionfo di nascite nella storica Clinica romana, unica mono specialistica in ginecologia e ostetricia in, 3,1 kg, secondogenito, con parto spontaneo, e nello stesso istante, 2,6 kg di peso, terzogenita, con parto cesareo, annunciano un nuovo anno che promette bene sul fronte della natalità. Fiocco azzurro per mamma Giulia e papà Andrea che vedono alla luce. Negli stessi istanti, mamma Giovanna e papà Claudio accolgono l'arrivo dicome il regalo più bello per la sua mamma che esattamente il 1 gennaio festeggia il suo 43° compleanno. I piccoli e le loro mamme stanno bene, e con i papà festeggiano ...

