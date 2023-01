Casetta di pan di zenzero | farla è più semplice del previsto | l' occorrente costa solo 3 euro

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di domenica 1 gennaio 2023) Quante volte avete visto queste bellissime casette di pan die non vi siete mai cimentati nel farle? Non è così difficile come sembra! Le casette di pan disono una decorazione e un dolce tipico nondell'America del nord ma anche dei paesi scandinavi. Queste vengono preparate con una base di pasta frolla che devono avere una sola caratteristica: deve contenere qualche spezia puramente natalizia. Tra la cannella, i chiodi di garofano e l'anice stellato, la spezia che si predilige per questa preparazione è lomischiata ad un pizzico di noce moscata. Una volta preparati tutti i pezzi questi vengono assemblati e decorati noncon la glassa ma anche con tantissimi cioccolatini. Famosissime, per chi segue le star americane, sono quelle che Kris Jenner prepara ogni anno per ...