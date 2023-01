Carburanti e pedaggi | scattano gli aumenti | cosa sapere

Virgilio Notizie

Il primo aumento è infatti quello del prezzo dei, che da nove mesi a questa parte ... Ritocchi anche per iautostradali. All'inizio di ogni anno le tariffe vengono tradizionalmente ...... già a gennaio, un aumento del prezzo dei, a seguito del venir meno dello sconto sulle accise a oggi in vigore fino al 31 dicembre. In scia, si delinea l'ipotesi di un rincaro dei... Da benzina e diesel ai pedaggi delle autostrade, da gennaio 2023 una raffica di rincari Inflazione e rincari, che anno sarà questo 2023 Autostrade, bollette, carburanti...sanatorie, università, voucher. A - AUTOSTRADE. È scattato l'aumento del 2% per i pedaggi di Autostrade per l'Italia ...L'aumento dei prezzi colpisce tutti noi: con il 1 gennaio è terminato il taglio governativo sulle accise. E i pedaggi sono cresciuti su quasi tutte le tratte ...