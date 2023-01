Capolavoro di Hayez acquistato dagli Uffizi Da oggi in mostra | poi il tour in Toscana - Cultura

(Di domenica 1 gennaio 2023) Il 'Ritratto del colonnello Arese Lucini in carcere' ritrae il personaggio in cella nel carcere dello ...

Il 'Ritratto del colonnello Arese Lucini in carcere' ritrae il personaggio in cella nel carcere dello ...... ma soprattutto offre a Francesco, il più grande pittore del Romanticismo italiano, la ... Le Gallerie degli Uffizi si arricchiscono così di unriprodotto nei più importanti testi sull'... Un capolavoro di Hayez del 1828, è l'ultima acquisizione degli Uffizi Il "Ritratto del colonnello Arese Lucini in carcere" ritrae il personaggio in cella nel carcere dello Spielberg ...Da oggi, 1 gennaio 2023, il ritratto è visibile all'inizio del percorso degli Uffizi, in cima allo scalone lorenese. Dopo un 'tour' in vari comuni toscani, sarà permanentemente esposto nella Galleria ...