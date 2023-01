Capodanno | in tanti su litorale Cagliari e primi tuffi del 2023

Agenzia ANSA

residenti, ma anche turisti, invece, hanno preferito recarsi nel centro storico, per una passeggiata tra le mura antiche di Castello, la Marina e Stampace, davanti al porto, dove ieri notte è ...Un messaggio scritto con il cuore, capace di emozionare i suoifollower . Leggi anche > Aurora Ramazzotti e il romanticocon Goffredo Cerza: tra le foto spunta il primo baby gift ... Capodanno: tanti in piazza a Palermo per salutare nuovo anno ... Torna anche nel 2023 il tradizionale tuffo nel Tevere di Capodanno. Immancabile quello di Mister OK, al secolo Maurizio Palmulli, il romano temerario che ormai da 35 anni, puntuale ...Insieme alle altre forze dell’ordine, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma sono stati impegnati nei servizi di ordine pubblico per i vari eventi di intrattenimento organizzati e di vigilanza ...