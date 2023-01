Agenzia ANSA

...dai dati elaborati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza sull'attività svolta per il. ... In base ai dati forniti dalin questo fine anno si sono registrati 11 persone ferite da ...13.12 Botti,: 180 feriti, 11 gravi Nessuna vittima, ma 180 feriti (di cui 48 ricoverati) dei quali 11 gravi. E' il bilancio dei botti dicontenuto nel report del Dipartimento della Pubblica ... Capodanno: Viminale, nessun morto, 35 persone arrestate - Ultima Ora Secondo il Viminale, a Capodanno, nel corso dei festeggiamenti non si è verificato alcun incidente dall'esito mortale. Il dato complessivo relativo ai feriti, riportato dal Dipartimento della Pubblica ...Tra i feriti per i botti di fine d'anno ci sono 50 minori, in aumento rispetto all'anno scorso in cui erano stati 20. Le persone ricoverate in ospedale sono state 48 ...