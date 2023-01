Capodanno | Tradizionale bagno a mare a Tre Fontane

(Di domenica 1 gennaio 2023) (Adnkronos) –di, stamattina sulla spiaggia di Tre, frazione di Campobello di Mazara, in provincia di Trapani. Per il settimo anno consecutivo, 45 persone si sono tuffati a, sfidando la bassa temperatura dell’acqua ma godendosi un atipico sole di gennaio. L’iniziativa quest’anno è stata promossa dalla Pro Loco Unpli ‘Costa di Cusa’ e dal gruppo sportivo ‘Stanchi ma non troppo’, e ha visto la partecipazione anche di molti giovani ventenni. A ogni partecipante è stato donato un accappatoio. «L’occasione deldi, augurale per un ottimo 2023, vuole essere l’opportunità di far godere questa magnifica costa anche nel periodo invernale – ha detto il vice presidente della Pro Loco, Mauro Cudia – ...

Il cenone disi è trasformato in tragedia in provincia di Milano , dove ilevento di fine anno è finito in rissa familiare all'esterno di un ristorante di Peschiera Borromeo. A farne le ...Nonostante la pioggia, più di 100mila persone si sono radunate sulle rive del Tamigi a Londra per assistere alspettacolo di. Circa 12.000 fuochi d'artificio sono esplosi nel cielo, nel quadro delle celebrazioni sul tema "amore e unità". All'inizio dello spettacolo, i droni hanno scritto ... Ostia, folla in spiaggia per il tradizionale bagno e saluto al Capodanno Per un veterano del bagno di Capodanno, Angelo Pagliuso che da 12 anni partecipa: "è bello ritrovarsi tutti gli anni qui in spiaggia, condividere questo momento che è diventata una tradizione, un ...Si è ripetuto a mezzogiorno del primo gennaio 2023 il tradizionale tuffo nel Tevere di Mister Ok dal Ponte Cavour di Roma. Una tradizione che si rinnova ogni anno, questa è la 35esima volta per l'ex b ...