Capodanno | quando la festa degenera | malori e incidenti per abuso di alcol - Cronaca - lanazione it

Notte movimentata in provincia di Grosseto, due giovani soccorsi dal 118 per malori dopo aver bevuto troppo. Un ferito dopo una caduta in ...Sono stati 646 stanotte in Italia gli interventi dei vigili del fuoco per incendi riconducibili ai festeggiamenti di, in leggero aumento rispetto allo scorso anno,furono 558. Il ... Capodanno 2023: le immagini più belle dei festeggiamenti nel mondo È di almeno 15 feriti per l'esplosione dei botti di Capodanno, di cui cinque minori, il bilancio della scorsa notte a Napoli e provincia, un dato in aumento secondo la questura rispetto allo scorso an ...