Capodanno in musica su Canale 5 | i cantanti e gli ospiti di Federica Panicucci

(Di domenica 1 gennaio 2023)su5 batte i festeggiamenti in piazza. Ecco glidell’attesa serata Giunto alla sua sesta edizione,In Piazza è curato alla regia da Luigi Antonini. I grandi nomi che hanno allietato il concerto sono stati Patty Pravo, Riccardo Fogli, Fausto Leali ed anche allievi di Amici di Maria de Filippi. Tra questi anche Angelina Mango e il vincitore di Amici 21 Luigi Strangis. Ha ballato sul palco anche Rita Pompili, ballerina del talent show attualmente in corsa verso il Serale. L’evento in diretta su5 è terminato circa due ore dopo la mezzanotte e sembra aver riscosso il successo sperato con un boom di ascolti maggiore rispetto alle prime edizioni. L'articolo proviene da 361 Magazine.

TPI

Ancora una volta, Amadeus è riuscito a sbaragliare la concorrenza, stracciandoindi Federica Panicucci che è stato seguito soltanto da 3 milioni di utenti....delpiù lungo del mondo. Si tratta del concerto più importante della stagione concertistica della Banda città di Rimini. Quest'anno è interamente dedicato al Musical. La vita è tutta(... Capodanno in musica 2023: lo show di Canale 5 con Federica Panicucci Dal palco montato nel cuore cittadino - illuminato a festa, tra luminarie, sculture di luce e il grande abete - Dj Ringo, Dj Toky e Dj Alteria hanno scandito la fine dell’anno vecchio e l’inizio del ...E non poteva essere altrimenti per la Città creativa della Musica UNESCO e Capitale italiana della Cultura, che ieri sera ha visto oltre 1200 persone ritrovarsi in piazza del Popolo per dare il benven ...