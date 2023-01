Capodanno | il bilancio del Viminale sull’ultima notte dell’anno | 180 feriti e 35 arresti

Leggi su open.online

(Di domenica 1 gennaio 2023) Sono 180 i rimasti. E non c’è stato alcun morto, secondo i dati aggiornati del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Dei, 48 sono attualmente ricoverati. Il dato registra un balzo rispetto allo scorso anno che si attestava a 124e 31 ricoveri. C’è una lieve diminuzione per quanto riguarda igravi, con prognosi superiore a 40 giorni: quest’anno sono 11 contro i 14 del 2022. Lieve aumento sul fronte delle persone colpite da armi da fuoco: 11 contro le 10scorso. Allerta minori. Ilsegnala che vi è un significativo aumento del dato complessivo: 50a fronte dei 20 dello scorso anno. In crescita anche i numeri relativi agli, alle denunce e ai sequestri, ...