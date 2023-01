Capodanno folle a Taranto. Amputata la mano a due bambini per i botti

EuropaToday

Nella notte diall'ospedale di Taranto i medici hanno amputato all'altezza del polso la mano destra a un bambino di 10 anni che aveva raccolto un petardo in strada a Lido Azzurro, altra ...I delinquenti asono particolarmente attivi, il frastuono è un ottimo alleato per mettere a segno i loro colpi. A Brusciano, infatti, la saracinesca di un panificio è stata forzata da un ... Aggressioni a polizia e ambulanze, roghi e vittime: il folle Capodanno in Europa C’è stata davvero una gran folla stamattina al lido Tricoli di Crotone, sia per i partecipanti che per gli spettatori, in occasione del ben augurale tuffo del primo dell’anno promosso da Roberto ...In Svizzera, il Capodanno è stato festeggiato senza incidenti di rilievo. Unica eccezione in un panorama nazionale relativamente tranquillo è stato il canton San Gallo, dove la polizia non aveva mai d ...