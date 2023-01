Capodanno folle a Taranto. Amputata la mano a due bambini per i botti

EuropaToday

Nella notte diall'ospedale di Taranto i medici hanno amputato all'altezza del polso la mano destra a un bambino di 10 anni che aveva raccolto un petardo in strada a Lido Azzurro, altra ...I delinquenti asono particolarmente attivi, il frastuono è un ottimo alleato per mettere a segno i loro colpi. A Brusciano, infatti, la saracinesca di un panificio è stata forzata da un ... Aggressioni a polizia e ambulanze, roghi e vittime: il folle Capodanno in Europa (mi-lorenteggio.com) Catania, 1 gennaio 2023 – Un autentico bagno di folla ieri sera in Piazza Duomo, a Catania, per la grande festa della notte di Capodanno, ritornata in grande stile dopo due anni d ...Capodanno Fuochi d’artificio e coriandoli giganti. Ballerine, vocalist e scambio di auguri dopo il cenone Fuochi d’artificio, fontane di coriandoli giganti, musica e tanta gente con le coroncine color ...