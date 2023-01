Capodanno Firenze | torna il tradizionale tuffo in Arno di Giani E’ il primo da governatore

FirenzeToday

E' il bilancio dei botti disecondo i dati del report del Dipartimento della Pubblica ... Tre aed una a Sesto Fiorentino (). Il più grave è un 14enne, albanese, colpito da un ...Così sui social il sindaco diDario Nardella che aggiunge assieme alla moglie Chiara: "Vi auguriamo che il 2023 sia l'anno in cui l'attesa diventa speranza vera. Un anno migliore, per le ... Capodanno 2023 sulla pista di pattinaggio e sulla ruota panoramica alla Fortezza Firenze, il tuffo di capodanno in Arno di Eugenio Giani (New Press Photo) Firenze, il tuffo di capodanno in Arno di Eugenio Giani (New Press Photo) Firenze, il tuffo di capodanno in Arno di Eugenio Gi ...Torna a tuffarsi in Arno per Capodanno Eugenio Giani, per la prima volta da presidente della Regione. Dopo due anni di stop forzato dovuto all'emergenza Covid-19 ...