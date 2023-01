Capodanno | feriti in tutta Italia per botti e vandalismi | amputata mano a un bimbo

Leggi su corriere

(Di domenica 1 gennaio 2023) A Lecce 80enne in prognosi riservata. A Napoli traumi oculari per due piccoli di 8 e 10 anni. Una donna rischia di perdere unaa Vercelli. Un 25enne ferito da uno sparo a Milano. il 115 intervenuto 646 volte per spegnere incendi dovuti ai festeggiamenti