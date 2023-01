Capodanno di sangue a Mercogliano | giovane accoltellato | è in fin di vita

Leggi su anteprima24

(Di domenica 1 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto(AV) –di. Nella mattinata intorno alle 7 in Via Nazionale Torrette un 21enne è stato attinto da tre fendenti alla gola, ignoto l’autore per ora. Il ragazzo – incensurato – è stato immediatamente trasportato al “Moscati” di Avellino dove versa in gravi condizioni ed è stato dichiarato in pericolo di. E’ stato sottoposto ad intervento chirurgico. La Squadra Mobile della Questura di Avellino procede con le indagini. L'articolo proviene da Anteprima24.it.