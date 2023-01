(Di domenica 1 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNella lunga notte dioltrehanno utilizzato il sistema discegliendo di spostarsi con i treni della Linea 1, le Funicolari, Centrale e di Montesanto (rimaste aperte no stop) e di avvalersi dei parcheggi di interscambio. “Un risultato importante, per napoletani e turisti che hanno potuto godere senz’auto della città e partecipare ai suoi numerosi eventi”, il commento dell’assessore ai Trasporti Edoardo Cosenza. “La non stop della scorsa notte ed il funzionamento dei trasporti tra Natale econfermano – aggiunge l’assessore – che è necessario proseguire con il potenziamento dell’Anm avviato dall’Amministrazione e nell’ottica della proficua collaborazione con le ...

anteprima24.it

Un napoletano squattrinato e disoccupato per festeggiare ilsi trova alla disperata ricerca dilire per poter acquistare i botti da sparare . In difficoltà dovrà bussare alla ...... il concerto diin piazza si farà. Sotto l'albero infatti i cosentini hanno "trovato" i tanto attesi soldi per poter finanziare il concerto. La Regione ha stanziato circaeuro e, ... Capodanno, centomila utenti sul trasporto pubblico napoletano Nella lunga notte di Capodanno oltre centomila utenti hanno utilizzato il sistema di trasporto pubblico napoletano scegliendo di spostarsi con i treni della Linea 1, le Funicolari, Centrale e di Monte ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...