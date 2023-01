Capodanno | centinaia di interventi dei Vigili del Fuoco

Agenzia ANSA

...rispetto al bilancio dello scorso anno quando i feriti furono otto - Sono stati 646 la notte scorsa gli interventi dei Vigili del fuoco per incendi riconducibili ai festeggiamenti di, in ...... comedi milioni di cristiani nel resto del mondo, in segno di distanziamento da tutto ... del Natale importa relativamente poco, e si festeggia molto più il. È comunque un grande ... Capodanno: centinaia di botti in casa, giovane denunciato Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...I festeggiamenti per l'arrivo del nuovo anno hanno portato una notte di superlavoro per i Vigili del Fuoco. In aumento gli incendi rispetto all'anno scorso ...