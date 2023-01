Capodanno | bilancio botti e petardi | 180 feriti | di cui 50 minori A Taranto amputata la mano a un bimbo di 10 anni

Virgilio Notizie

con una fitta nebbia a Cagliari e disagi sino alle prime ore del mattino per chi rientrava ... Non si sono registrati comunque incidenti particolarmente gravi, questo ildella Polizia ...Sono stati 646 stanotte in Italia gli interventi dei vigili del fuoco per incendi riconducibili ai festeggiamenti di, in leggero aumento rispetto allo scorso anno, quando furono 558. Il ... Capodanno, 16 feriti a Napoli e provincia per i botti: 5 sono minorenni, il bilancio è peggiorato Sono stati 646 stanotte gli interventi dei vigili del fuoco per incendi riconducibili ai festeggiamenti di Capodanno, in leggero aumento rispetto allo scorso anno, quando furono 558. A registrare il m ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...