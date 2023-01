Capodanno al GF Vip | cosa è successo? Litigi | scivoloni e cattivo gusto

TGCOM

al GF: pessima pagina di TV, cosa è successo Tavassi ha litigato con Micol per un motivo futile e abbastanza infantile. La sua dolce metà gli ha chiesto di non scherzare sempre sul suo ...Il 2022 se n'è andato e con esso è arrivato il 2023. Sono stati diversi iche in queste ultime ore hanno condiviso i momenti più salienti dei loro festeggiamenti. Tra ..., come ha dato il ... "Grande Fratello Vip", per Edoardo e Antonella un Capodanno da separati in casa La showgirl si rilassa in vacanza e chiede un commento ai propri followers su Instagram. C'è un dettaglio in un fermo immagine che non è sfuggito a nessuno ed è diventato subito virale ...Capodanno nella Casa del GF Vip, cosa è successo tra i vipponi più spiati d’Italia Fortissimi litigi, scivoloni e cattivo gusto a palate.