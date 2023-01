Capodanno | agenti attaccati con machete a Times Square

Agenzia ANSA

Tredi polizia sono stati aggrediti da un uomo armato di machete la notte scorsa vicino Times Square a New York . L'aggressore, un ragazzo di 19 anni, ha colpito i poliziotti a poche ore dal ...Uno dei dueferiti era al suo primo giorno di lavoro. . Capodanno, a Milano agenti in centro ma pronti a spostarsi (ANSA) - ANCONA, 01 GEN - Ad Ancona, nella serata di Capodanno festeggiata in particolare con uno spettacolo musicale davanti al Teatro delle Muse, la Squadra Anti-botti" formata da Agenti della ...Aggressione a Capodanno a New York. Tre agenti di polizia di New York City sono stati colpiti da un uomo che brandiva un machete vicino a Times Square, ...