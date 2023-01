Capodanno | a Taranto amputata una mano a un bimbo di 10 anni 16 feriti nel Napoletano A Milano 25enne colpito da uno sparo

(Di domenica 1 gennaio 2023) A un bambino di appena 10è stataunaa causa delle ferite riportate per l’esplosione di un petardo. L’episodio più grave legato ai botti della notte diè avvenuto a: il piccolo è stato accompagnato all’ospedale Santissima Annunziata un’ora dopo la mezzanotte con ferite alladestra. A causa delle condizioni, i medici hanno dovuto amputarla. Episodi simili, con conseguenze meno gravi, hanno riguardato i 16a Napoli e provincia: c’è chi ha perso un dito dellaper aver raccolto un botto in strada e chi affacciato al balcone, questo ha dichiarato, è statoal volto da un petardo. Ma c’è anche un 16enne arrivato in ospedale con due fori – uno alla mascella destra e l’altro alla ...

