Capodanno a Salerno | in 8mila in piazza per i Negramaro

(Di domenica 1 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ di quattro persone il bilancio dei feriti nel Salernitano per i botti di fine anno. Non si sono registrati problemi di ordine pubblico inAmendola adove, secondo la Questura, circapersone hanno assistito al concerto dei. Quanto ai feriti per i botti, un 47enne è ricoverato nel reparto di oculistica dell’ospedale di Vallo della Lucania, con una prognosi di 25 giorni, per traumi facciali. Al “Ruggi” è stato soccorso un 65enne di Pellezzano per le lesioni riportate alla falange della mano destra: la prognosi è di sette giorni. A Nocera Inferiore, infine, sono state medicate una mamma e la figlia di 4 anni per lievi ustioni ad una palpebra e ad una mano. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

