Agenzia ANSA

i fuochi d'artificio hanno illuminato l'iconico Arco di Trionfo, sugli Champs - e'lyse'es, per dare il benvenuto al nuovo anno. Sul monumento e' stata proiettata la scritta 2023. Ad assistere ...è una città aperta, che non ha paura, resiliente", ha detto ieri sera in diretta su Bfm - tv la sindaca della capitale francese che si prepara ad accogliere le Olimpiadi del 2024. Strette le ... Capodanno a Parigi, i fuochi d'artificio illuminano l'Arco di Trionfo - Mondo Capodanno a Parigi, i fuochi d'artificio illuminano l'Arco di Trionfo Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...A Parigi i fuochi d'artificio hanno illuminato l'iconico Arco di Trionfo, sugli Champs-e'lyse'es, per dare il benvenuto al nuovo anno. Sul ...