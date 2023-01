Capodanno a Napoli | minorenne ferito da colpo d’arma da fuoco

(Di domenica 1 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUno dei minorenni della provincia dirimastonella notte diè stato probabilmente raggiunto da undaal volto. Da una prima ricostruzione dei carabinieri, ancora da verificare, sembra che il 16enne di Caivano, accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Frattamaggiore dal padre, mentre era sul balcone dell’appartamento di un suo zio, al Parco Verde, dove stava festeggiando con la famiglia il nuovo anno, ha sentito un forte dolore al volto. Da lì la corsa in ospedale. Ilha riportato due fori: uno all’altezza mascella destra e l’altro alla mascella sinistra e per questo motivo si sospetta possa trattarsi di una feritadacon entrata e ...

I feriti in Campania Al momento è di 16 feriti il bilancio causato dai botti ditrae provincia. Secondo i dati della Questura di, a restare ferito c'è anche un 18enne di ...Uno dei minorenni della provincia dirimasto ferito nella notte diè stato probabilmente raggiunto da un colpo d'arma da fuoco al volto. Da una prima ricostruzione dei carabinieri, ...Gli auguri di Manfredi: «Una grandissima energia che parte da Napoli per un 2023 di speranza, di futuro, di giovani, anche di solidarietà ed equità»