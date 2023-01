(Di domenica 1 gennaio 2023) I londinesi hanno festeggiato l'arrivo del nuovo anno con id'sul, tornati per la prima volta dal 2019. Migliaia di persone si sono riuniti su entrambe le sponde del fiume per ...

Agenzia ANSA

I londinesi hanno festeggiato l'arrivo del nuovo anno con i fuochi d'artificio sul Tamigi, tornati per la prima volta dal 2019. Migliaia di persone si sono riuniti su entrambe le sponde del fiume per ...Nonostante la pioggia, più di 100mila persone si sono radunate sulle rive del Tamigi aper assistere al tradizionale spettacolo di. Circa 12.000 fuochi d'artificio sono esplosi nel cielo, nel quadro delle celebrazioni sul tema "amore e unità". All'inizio dello ... Capodanno a Londra, il ritorno dei fuochi d'artificio sul Tamigi - Mondo I londinesi hanno festeggiato l'arrivo del nuovo anno con i fuochi d'artificio sul Tamigi, tornati per la prima volta dal 2019. Migliaia di ...