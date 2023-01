Capodanno | 22enne perde due dita di una mano nel Casertano

Leggi su anteprima24

(Di domenica 1 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUn ventiduenne di San Tammaro (Caserta) ha perso duedelladestra nell’esplosione di un fuoco d’artificio. È accaduto durante i festeggiamenti per l’arrivo del nuovo anno. Per ora ilè l’unica persona rimasta ferita dai botti nel, almeno dalle prime verifiche effettuate dai carabinieri negli ospedali. Il giovane è giunto nell’ospedale di Caserta, dove gli sono state amputate duedelladestra, ed è poi stato traferito all’ospedale Pellegrini di Napoli per una lesione all’occhio destro. Non è comunque in pericolo di vita. L'articolo proviene da Anteprima24.it.