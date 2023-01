Capodanno 2023 | cinquantamila a Napoli con Peppe Iodice | oggi gran chiusura con il concerto dedicato a De Simone

Corriere della Sera

Rally Dakar: prologo a fine anno sul Mar Rosso, nel deserto arabo. Prima tappa a, l'ultima domenica 15 gennaio. Arrivo a Dammam, nel Golfo Persico. Totale: 14 tappe, 8.525 (di 4.706 di prove ...AGI - Sono stati 646 la notte scorsa gli interventi dei vigili del fuoco per incendi riconducibili ai festeggiamenti di, in leggero aumento (+15,7%) rispetto ai 558 dello scorso anno. Molti interventi hanno riguardato roghi di cassonetti e di auto parcheggiate in strada. Il numero maggiore di interventi (96) ... Il Capodanno 2023 nel mondo: le foto più belle dei festeggiamenti ITALIA – Immaginare di trascorrere un Capodanno lontano dalla propria città insieme ai familiari o amici più stretti rappresenta una scelta abituale, quasi scontata, sempre se le disponibilità ...(ANSA) - NAPOLI, 01 GEN - È di quattro persone il bilancio dei feriti nel Salernitano per i botti di fine anno. Non si sono registrati problemi di ordine pubblico in piazza Amendola a Salerno dove, ...