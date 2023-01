Capodanno | 180 feriti per botti e vandalismi | 50 sono minori | più del doppio del 2021

(Di domenica 1 gennaio 2023) A Lecce 80enne in prognosi riservata. A Napoli traumi oculari per due piccoli di 8 e 10 anni. Una donna rischia di perdere una mano a Vercelli. Un 25enne ferito da uno sparo a Milano. il 115 intervenuto 646 volte per spegnere incendi dovuti ai festeggiamenti

Nessuna vittima dei botti diquest'anno in Italia, maferiti, dei quali 11 gravi. L'anno scorso si registrarono 124 feriti. Questi sono i dati del rapporto pubblicato dal dipartimento della pubblica sicurezza, ...ROMA - Nessuna vittima maferiti, dei quali 11 gravi con 48 ricoverati. E' il bilancio dei botti disecondo i dati del report del Dipartimento della Pubblica sicurezza. Il bilancio è in lieve miglioramento ... Botti di Capodanno, 180 feriti: dita amputate, bambini con traumi agli occhi e risse (ANSA) - MILANO, 01 GEN - Un 48enne moldavo si trova ricoverato in gravi condizioni, a Milano, a causa di una caduta procurata da un parente che lo avrebbe colpito con un pugno durante i ...Un bilancio che fa segnare numeri in netta crescita rispetto allo scorso anno per quanto riguarda i feriti. Un dato ancora più grave se si guarda all’età dei coinvolti visto che il numero dei minorenn ...